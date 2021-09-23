В Мукачево все госпитализированы с COVID-19 не были вакцинированы

В Мукачево все госпитализированы с COVID-19 не были вакцинированы

Пациенты, которые попали в больницу с коронавирусом, не имели прививки.

100% госпитализированных на COVID-19 в Мукачево Закарпатской области — не вакцинированные.

Об этом сегодня, 23 сентября, проинформировала пресс-служба Мукачевского городского совета.

"В коммунальное предприятие Мукачевского городского совета Больница Святого Мартина с 1 марта были госпитализированы 1072 человека, в которых обнаружили коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

По даным госсовета, за это время 114 горожан умерло в результате осложнений от этой болезни. Среди госпитализированных — 100% лиц, не были вакцинированы.

Власти города сообщили, что с 1 марта в Мукачевской городской территориальной общине прививки от коронавируса получили 26 596 человек, из низ 15 552 — одной дозой, и 11 075 — двумя дозами.

Напомним, врач-инфекционист Киевской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, какие категории больных попадают сейчас в стационар с коронавирусом.

Растет количество больных коронавирусом: хватает ли коек и кислородных концентраторов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку