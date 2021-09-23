Украина получила холодильники для хранения вакцины Pfizer

Препарат следует хранить при температуре от -60 ° C до -80 ° C.

Украина в пределах COVAX. получила три морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer за ультранизких температур.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Морозильные камеры производства Vestfrost (Дания) имеют диапазон температур от -40 до -86 градусов производства. Их установят на складе ГП "Укрмедпостач" Минздрава.

В ведомстве отмечают, что эти дополнительные морозильники увеличат мощности по хранению вакцины Pfizer. К слову, препарат требует сверхнизких температур: от -60°C до -80°C.

"Ультрахолодовые морозильники для вакцины помогут нам надежно хранить эту вакцину и защищать все больше украинский от опасного COVID-19", — заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В ближайшие месяцы страна ожидает еженедельной поставка вакцин Pfizer. По словам Ляшко, Украина в пределах COVAX получила 4325910 доз вакцин разных производителей — это Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Как сообщалось, по состоянию на 23 сентября 2021 в Украине от коронавируса уже проведено 11826357 прививок от коонавирусу.

Напомним, в Украине позволили комбинировать вакцины от коронавируса. Речь идет именно о Moderna и Pfizer-BioNTech. В Минздраве также отметили, что комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech безопасно и эффективным.

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