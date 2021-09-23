Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украина получила холодильники для хранения вакцины Pfizer

Дата публикации
Просмотры
412
Украина получила холодильники для хранения вакцины Pfizer

Associated Press

Препарат следует хранить при температуре от -60 ° C до -80 ° C.

Украина в пределах COVAX. получила три морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer за ультранизких температур.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Морозильные камеры производства Vestfrost (Дания) имеют диапазон температур от -40 до -86 градусов производства. Их установят на складе ГП "Укрмедпостач" Минздрава.

В ведомстве отмечают, что эти дополнительные морозильники увеличат мощности по хранению вакцины Pfizer. К слову, препарат требует сверхнизких температур: от -60°C до -80°C.

"Ультрахолодовые морозильники для вакцины помогут нам надежно хранить эту вакцину и защищать все больше украинский от опасного COVID-19", — заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В ближайшие месяцы страна ожидает еженедельной поставка вакцин Pfizer. По словам Ляшко, Украина в пределах COVAX получила 4325910 доз вакцин разных производителей — это Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Как сообщалось, по состоянию на 23 сентября 2021 в Украине от коронавируса уже проведено 11826357 прививок от коонавирусу.

Напомним, в Украине позволили комбинировать вакцины от коронавируса. Речь идет именно о Moderna и Pfizer-BioNTech. В Минздраве также отметили, что комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech безопасно и эффективным.

Коронавирус в Украине: Минздрав планирует разрешить сочетание вакцин разных типов

Коронавирус в Украине: Минздрав планирует разрешить сочетание вакцин разных типов
Следующая публикация