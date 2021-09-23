Україна отримала холодильники для зберігання вакцини Pfizer

Препарат потрібно зберігати за температури від -60°C до -80°C.

Україна в межах COVAX. отримала три морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer за ультранизьких температур.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Морозильні камери виробництва Vestfrost (Данія) мають діапазон температур від -40 до -86 градусів виробництва. Їх встановлять на складі ДП "УкрМедПостач" МОЗ.

У відомстві наголошують, що ці додаткові морозильники збільшать потужності зі зберігання вакцини Pfizer. До слова, препарат потребує наднизьких температур: від -60°C до -80°C.

"Ультрахолодові морозильники для вакцини допоможуть нам надійно зберігати цю вакцину і захищати все більше українців від небезпечного COVID-19", - заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

У найближчі місяці країна очікує щотижневої поставка вакцин Pfizer. За словами Ляшка, Україна в межах COVAX отримала 4 325 910 доз вакцин різних виробників - це Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Як повідомлялося, станом на 23 вересня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено 11 826 357 щеплень від коонавірусу.

Нагадаємо, в Україні дозволили комбінувати вакцини від коронавірусу. Йдеться саме про Moderna та Pfizer-BioNTech. У МОЗ також наголосили, що комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним.

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