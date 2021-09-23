В Мукачеві усі госпіталізовані з COVID-19 не були вакциновані

В Мукачеві усі госпіталізовані з COVID-19 не були вакциновані

Пацієнти, які потрапили до лікарні з коронавірусом, не мали прививки.

100% госпіталізованих на COVID-19 в Мукачеві Закарпатської області - невакциновані. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомила пресслужба Мукачівської міської ради.

"До комунального підприємства Мукачівської міської ради Лікарня Святого Мартина з 1 березня було госпіталізовано 1072 осіб, в яких виявлено коронавірусну інфекцію. 114 містян померло внаслідок ускладнень від цієї недуги. Серед госпіталізованих – 100% осіб, які не були вакциновані", - йдеться у повідомленні.

Влада міста повідомила, що з 1 березня в Мукачівській міській територіальній громаді щеплення від коронавірусу отримали 26 596 осіб, з низ 15 552 – однією дозою, і 11 075 – двома дозами.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Київської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський розповів, які категорії хворих потрапляють зараз до стаціонару із коронавірусом.

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