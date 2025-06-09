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- Украина
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В Николае внук жестоко избил бабушку после ссоры — она умерла в больнице
В Николаеве соседи обратились в полицию с сообщением, что слышали крики о помощи из одной из квартир.
В Николаеве 31-летний мужчина подозревается в том, что он избил свою бабушку. В результате полученных травм женщина скончалась в больнице.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.
В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что из одной из квартир многоэтажки она услышала громкие крики и просьбы о помощи.
«На месте происшествия полицейские выяснили, что накануне внук поругался со своей бабушкой, после чего начал избивать ее руками и ногами. От полученных травм 78-летняя женщина скончалась в больнице», — говорится в сообщении.
Тело пожилой женщины доставили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.
31-летнего мужчину подозревают по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего».
В Украине стало больше случаев домашнего насилия
Число зарегистрированных случаев домашнего насилия в Украине увеличилось почти на 80% по сравнению с прошлым годом, сообщила глава отдела противодействия домашнему насилию Офиса генерального прокурора Ирина Шурхно.
По ее словам, по состоянию на ноябрь 2024 года зарегистрировано 8185 уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, пострадали более пяти тысяч человек, среди которых большинство — женщины и дети.
В ОГП отметили, что в условиях войны проблема домашнего насилия может обостряться, однако рост количества обращений свидетельствует о повышении доверия людей к правоохранительным органам.
В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что с начала 2024 года уровень домашнего насилия в Украине вырос на 14% и продолжает расти дальше.
По его словам, существует прямая корреляция между ростом домашнего насилия и посттравматическим стрессовым расстройством у вернувшихся с войны военных ветеранов.
«Очень большой процент, где-то 60% — это военные (причастные к домашнему насилию — ред.). И это касается военных не только Вооруженных сил Украины, но и всех военных, кто был на фронте», — сообщил Клименко.
Куда обратиться, если испытываете насилие в семье
15 47 — правительственная горячая линия по предотвращению домашнего насилия (круглосуточно, анонимно, бесплатно с мобильного телефона)
116 123 (с мобильного) и 0 800 500 335 (со стационарного) — национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации
116 111 (с мобильного) или 0 800 500 225 (со стационарного) — национальная горячая линия для детей и молодежи
0 800 213 103 — контактный центр системы бесплатной юридической помощи
102 или 0 800 50 02 02 — полиция