В Николае внук жестоко избил бабушку после ссоры — она умерла в больнице

Злоумышленник задержан / © Associated Press

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В Николаеве 31-летний мужчина подозревается в том, что он избил свою бабушку. В результате полученных травм женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что из одной из квартир многоэтажки она услышала громкие крики и просьбы о помощи.

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«На месте происшествия полицейские выяснили, что накануне внук поругался со своей бабушкой, после чего начал избивать ее руками и ногами. От полученных травм 78-летняя женщина скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Тело пожилой женщины доставили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

31-летнего мужчину подозревают по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего».

В Украине стало больше случаев домашнего насилия

Число зарегистрированных случаев домашнего насилия в Украине увеличилось почти на 80% по сравнению с прошлым годом, сообщила глава отдела противодействия домашнему насилию Офиса генерального прокурора Ирина Шурхно.

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По ее словам, по состоянию на ноябрь 2024 года зарегистрировано 8185 уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, пострадали более пяти тысяч человек, среди которых большинство — женщины и дети.

В ОГП отметили, что в условиях войны проблема домашнего насилия может обостряться, однако рост количества обращений свидетельствует о повышении доверия людей к правоохранительным органам.

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что с начала 2024 года уровень домашнего насилия в Украине вырос на 14% и продолжает расти дальше.

По его словам, существует прямая корреляция между ростом домашнего насилия и посттравматическим стрессовым расстройством у вернувшихся с войны военных ветеранов.

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«Очень большой процент, где-то 60% — это военные (причастные к домашнему насилию — ред.). И это касается военных не только Вооруженных сил Украины, но и всех военных, кто был на фронте», — сообщил Клименко.

Куда обратиться, если испытываете насилие в семье

15 47 — правительственная горячая линия по предотвращению домашнего насилия (круглосуточно, анонимно, бесплатно с мобильного телефона)

116 123 (с мобильного) и 0 800 500 335 (со стационарного) — национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации

116 111 (с мобильного) или 0 800 500 225 (со стационарного) — национальная горячая линия для детей и молодежи

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0 800 213 103 — контактный центр системы бесплатной юридической помощи

102 или 0 800 50 02 02 — полиция