В Николаеве молния ударила в столб троллейбусной линии: возник пожар

Очевидцем стал местный житель.

Сегодня, 30 июня, Николаев страдает от ливней с грозой. Одна из молний в попала в столб троллейбусной контактной сети на Ингульском мосту. После этого столб и провода на мосту загорелись, возникло задымление.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Маломуж, который стал очевидцем и разместил видео.

Также читайте На Киевщине молния попала в автомобиль с пассажирами

"Только что на наших глазах молния ударила в столб троллейбусной линии на Ингульском мосту. Будьте внимательны", — написал Дмитрий.

Напомним, в Николаеве ночью непогода наделала беды. В Корабельном районе ветром снесло крышу дома, а во дворах падали ветви и деревья.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку