Непогода в Николаеве: ветер повалил деревья и сорвал крышу дома

Непогода в Николаеве: ветер повалил деревья и сорвал крышу дома

Непогода прошлась по городу накануне.

В Николаеве ночью непогода наделала беды. В Корабельном районе ветром снесло крышу дома, а во дворах падали ветки и деревья.

Об этом сообщают местные жители в Facebook-группе Contact Center при Николаевском городском совете.

Так, сорвало крышу с дома по улице Тернопольская, 79-б, сообщила жительница города.

На некоторых улицах — поваленные деревья. Сломанные ветки затрудняют проход людей и проезд транспорта.

Напомним, синоптики предупредили: в Украине сегодня будет жарко, но дождливо.

Погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару до 39 °С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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