Негода у Миколаєві: вітер повалив дерева і зірвав дах будинку

Негода у Миколаєві: вітер повалив дерева і зірвав дах будинку

Негода пройшлася містом напередодні.

У Миколаєві вночі негода наробила лиха. У Корабельному районі вітром знесло дах будинку, а у дворах падали гілки і дерева.

Про це повідомляють місцеві жителі в Facebook-групі Contact Center при Миколаївській міській раді.

Так, з дому зірвало дах по вулиці Тернопільська, 79-б, повідомила жителька міста.

На деяких вулицях - повалені дерева. Зламані гілки ускладнюють прохід людей і проїзд транспорту.

Нагадаємо, синоптики попередили: в Україні сьогодні буде спекотно, але дощитиме.

Погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку до 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

Новини України: злива паралізувала рух на вулицях Миколаєва

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання