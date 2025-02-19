В Николаеве произошел взрыв

Воздушные силы предупреждали о скоростной цели.
Утром 19 февраля в Николаеве во время воздушной тревоги произошел взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики из Крыма.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Был слышен взрыв. Выясняем", — лаконично написал чиновник.
О взрывах в городе информировали и местные медиа. Тревога была объявлена в 09:22. Она продолжалась до 09:30. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении Николаева.
Напомним, недавно россияне ударили по Николаеву новыми "Шахедами". Эти дроны были оснащены 12-канальными антеннами.
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