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В Николаеве произошел взрыв

В Николаеве произошел взрыв

Взрыв. / Фото: Associated Press

Воздушные силы предупреждали о скоростной цели.

Утром 19 февраля в Николаеве во время воздушной тревоги произошел взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики из Крыма.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Был слышен взрыв. Выясняем", — лаконично написал чиновник.

О взрывах в городе информировали и местные медиа. Тревога была объявлена в 09:22. Она продолжалась до 09:30. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении Николаева.

Напомним, недавно россияне ударили по Николаеву новыми "Шахедами". Эти дроны были оснащены 12-канальными антеннами.

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