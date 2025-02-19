Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Миколаєві стався вибух

У Миколаєві стався вибух

Вибух. / Фото: Associated Press

Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль.

Зранку 19 лютого у Миколаєві під час повітряної тривоги стався вибух. Військові попереджали про загрозу балістики з Криму. 

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. 

"Було чутно вибух. З'ясовуємо", - лаконічно написав чиновник. 

Зауважимо, що про вибухи в місті інформували і місцеві медіа. Тривогу було оголошено о 09:22. Вона тривала до 09:30. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Миколаєва.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по Миколаєву новими "Шахедами"Ці дрони були оснащені 12-канальними антенами.

Читайте також: 

Одеса наживо після удару шахедами: ситуація критична, без світла чверть міста!

Одеса наживо після удару шахедами: ситуація критична, без світла чверть міста!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація