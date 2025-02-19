У Миколаєві стався вибух

Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль.
Зранку 19 лютого у Миколаєві під час повітряної тривоги стався вибух. Військові попереджали про загрозу балістики з Криму.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Було чутно вибух. З'ясовуємо", - лаконічно написав чиновник.
Зауважимо, що про вибухи в місті інформували і місцеві медіа. Тривогу було оголошено о 09:22. Вона тривала до 09:30. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Миколаєва.
Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по Миколаєву новими "Шахедами". Ці дрони були оснащені 12-канальними антенами.
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