Вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи: що відомо

Вночі проти середи, 19 лютого, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили вісім ворожих БпЛА типу "Shahed"", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, внаслідок ворожої атаки трапилось займання сухої рослинності на відкритій місцевості та пошкоджено два автомобілі. Тим часом звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило, наголосив Тюрін.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни масовано вдарили по Одесі "Шахедами". Внаслідок російської атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є потерпілі.

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