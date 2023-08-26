В Николаеве в акватории Бугского лимана утонул подросток: фото

Тело парня водолазы обнаружили на расстоянии около 30 метров от берега.
В Николаеве в акватории Бугского лимана утонул подросток. Парень пропал в субботу, 25 августа, вечером. А уже в 12:55 26 августа водолазы обнаружили тело утонувшего подростка 2009 г.р.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Подросток утонул в акватории Бугского лимана. Поисковые работы продолжались до вечера. Сегодня утром водолазы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и 10 взвода Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины возобновили поиски пропавшего. В обед тело обнаружено на расстоянии 30 метров от берега. Водолазы извлекли его из воды и транспортировали на берег", — говорится в сообщении.
Напомним, под Киевом в селе Ходосовка произошла трагедия. Во время отдыха в детском лагере в озере утонул 10-летний мальчик Иван.
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