У Миколаєві в акваторії Бузького лиману потонув підліток: фото

Тіло хлопця водолази виявили на відстані близько 30 метрів від берега.

У Миколаєві в акваторії Бузького лиману потонув підліток. Хлопець зник у суботу, 25 серпня, ввечері. А вже о 12:55 26 серпня водолази знайшли тіло потонулого підлітка 2009 р.н.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Підліток потонув в акваторії Бузького лиману. Пошукові роботи тривали до вечора. Сьогодні вранці водолази Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та 10 взводу Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України відновили пошуки зниклого. Пообіді тіло виявлено на відстані близько 30 метрів від берега. Водолази дістали його з води та транспортували на берег", - йдеться у повідомленні.

Водолази знайшли тіло хлопця о 12:55 26 серпня / Фото: ДСНС України

Тіло підлітка виявили за 30 метрів від берега / Фото: ДСНС україни

Нагадаємо, під Києвом у селі Ходосівка сталася трагедія. Під час відпочинку в дитячому таборі в озері втопився 10-річний хлопчик Іван.

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