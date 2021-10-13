В Одессе мужчина на остановке устроил резню

ЧП произошло на остановке общественного транспорта на улице Екатерининской.

В Одессе 33-летний мужчина на остановке общественного транспорта начал выяснять отношения с бывшей сожительницей. Конфликт закончился резней.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Дождавшись, когда девушка выйдет с работы, мужчина потребовал от нее восстановить отношения, а услышав отказ, схватил за одежду и стал толкать. За горожанку вступился ее коллега, который был свидетелем конфликта. В ходе столкновения злоумышленник бросился на обоих ножом.

Пострадавших немедленно госпитализировали: 29-летнего мужчину с порезом шеи и проникающими ранениями груди и брюшной полости, а девушку — с порезами шеи и рук. Правонарушителя, который с места происшествия скрылся, задержали.

Напомним, в селе Озерки Ровенской области крестины ребенка закончились поножовщиной. Между собой конфликтовали кумовья, один из которых набросился на другого с ножом.

На столичном Подоле в зале игровых автоматов произошла резня

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку