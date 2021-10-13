В Одесі чоловік на зупинці влаштував різанину

Подія сталася на зупинці громадського транспорту на вулиці Катериненській.

В Одесі 33-річний чоловік на зупинці громадського транспорту почав з’ясовувати стосунки з колишньою співмешканкою. Конфлікт закінчився різаниною.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Дочекавшись, коли дівчина вийде з роботи, чоловік почав вимагати від неї відновити стосунки, а почувши відмову, схопив за одяг і став штовхати. За містянку заступився її колега, який був свідком конфлікту. В ході сутички зловмисник кинувся на обох з ножем.

Потерпілих негайно госпіталізували: 29-річного чоловіка з порізом шиї та проникаючими пораненнями грудей і черевної порожнини, а дівчину - з порізами шиї та рук. Правопорушника, який з місця події втік, затримали.

Нагадаємо, у селі Озерка Рівненської області хрестини дитини закінчилися різаниною. Між собою поконфліктували куми, один з яких накинувся на іншого з ножем.

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