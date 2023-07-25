В Одессе мужчина устроил стрельбу по людям во дворе из-за шума

В Одессе мужчина устроил стрельбу из-за шума рядом с его домом, пострадали двое граждан. Правонарушитель задержан и сообщил ему о подозрении в хулиганстве.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Событие произошло в ночь на 24 июля во дворе частного дома на улице Макаренко, где компания мужчин в возрасте 26, 31 и 42 лет по приглашению одного из жильцов дома отдыхала в беседке, расположенной на территории общего пользования.

"Возмущенный якобы громким поведением отдыхающих 55-летний житель другой части этого же дома вышел к ним с пистолетом и начал словесную перепалку, сопровождавшуюся грубой нецензурной бранью. В разгар конфликта мужчина произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов, нанеся двум из них ранения", - рассказали полицейские.

После совершенного злоумышленник выбросил оружие в цветник, а сам убежал домой. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, а соседи сообщили о стрельбе в полицию.

Правонарушителя задержали патрульные. Следователи изъяли с места происшествия незарегистрированный пистолет, похожий на боевой, и гильзы, а во время обыска по месту жительства правонарушителя – патроны к указанному оружию. Все эти предметы в рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, полицейские направили на экспертизу. По ее выводам будет решаться вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, следователи хлопочут об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области 21 июля произошла массовая драка из-за российской музыки возле жилых многоэтажек. Потерпевший рассказал подробности и обнародовал фото и видео с места происшествия.

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