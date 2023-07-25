В Одесі чоловік влаштував стрілянину по людях у дворі через галас

В Одесі чоловік влаштував стрілянину через шум поруч з його будинком, постраждали двоє громадян. Правопорушника затримали та повідомили йому про підозру в хуліганстві.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Одеської області.

Подія сталася у ніч проти 24 липня у дворі приватного будинку на вулиці Макаренка, де компанія чоловіків віком 26, 31 та 42 років за запрошенням одного з мешканців будинку відпочивали в альтанці, розташованій на території загального користування.

"Обурений нібито гучною поведінкою відпочивальників 55-річний житель іншої частини цього ж будинку вийшов до них з пістолетом та розпочав словесну перепалку, яка супроводжувалась грубою нецензурною лайкою. У розпал конфлікту чоловік зробив кілька пострілів у бік опонентів, завдавши двом із них ушкодження в область голені та стегна", - розповіли поліцейські.

Після скоєного зловмисник викинув зброю у квітник, а сам втік додому. Потерпілі звернулися за медичною допомогою, а сусіди повідомили про стрілянину в поліцію.

Правопорушника затримали патрульні. Слідчі вилучили з місця події незареєстрований пістолет, схожий на бойовий, і гільзи, а під час невідкладного обшуку за місцем мешкання правопорушника – набої до вказаної зброї. Усі ці предмети в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, поліцейські скерували на експертизу. За її висновками буде вирішуватися питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами.

Зловмиснику загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Підозрюваного наразі помістили до ізолятора тимчасового тримання, слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Київщині 21 липня сталася масова бійка через російську музику біля житлових багатоповерхівок. Потерпілий розповів подробиці та оприлюднив фото і відео з місця подій.

Читайте також: