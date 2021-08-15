В Одессе ребенок выпал из окна: мальчик погиб

В Одессе ребенок выпал из окна: мальчик погиб

Полиция устанавливает детали инцидента.

В Приморском районе Одессы трехлетний мальчик выпал из окна.

Об этом сообщили в виддли комунцикации полиции Одесской области.

По информации правоохранителей, ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки. Ребенок погиб.

В настоящее время полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "несчастный случай".

Как сообщалось, в Бердянске Запорожской области из окна 4 этажа выпала 2-летняя девочка. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Правоохранителям 46-летняя мать объяснила, когда она отвлеклась на несколько минут, ее дочь залезла на подоконник, оперлась на москитные сетки, которая не выдержала напора.

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