В Одессе ребенок выпал из окна: мальчик погиб

Полиция устанавливает детали инцидента.
В Приморском районе Одессы трехлетний мальчик выпал из окна.
Об этом сообщили в виддли комунцикации полиции Одесской области.
По информации правоохранителей, ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки. Ребенок погиб.
В настоящее время полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "несчастный случай".
Как сообщалось, в Бердянске Запорожской области из окна 4 этажа выпала 2-летняя девочка. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Правоохранителям 46-летняя мать объяснила, когда она отвлеклась на несколько минут, ее дочь залезла на подоконник, оперлась на москитные сетки, которая не выдержала напора.