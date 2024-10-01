Угроза применения баллистики с юга.
Во вторник, 1 октября, в Одессе снова произошел мощный взрыв во время воздушной тревоги.
О взрывах сообщают телеграм-каналы и местные медиа.
"В Одессе был слышен взрыв", — сообщило "Суспільне".
В Воздушных силах предупреждали о скоростной цели в направлении Одесской области. Существовала угроза применения баллистики с юга. Мониторинговые каналы пишут о том, что взрыв прогремел в пределах Одесского района. Вероятно, была применена баллистическая ракета "Искандер-М".
Как сообщалось, меньше часа назад в Одессе раздался взрыв. Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что в акватории Черного моря зафиксировали разведывательный БпЛА в направлении города.
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