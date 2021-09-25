В Одессе в ДТП погиб полицейский

В Одессе в ДТП погиб полицейский

Погибшему было 32 года.

Сегодня, 25 сентября, в Одессе умер полицейский, который накануне получил травму в ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

"Сегодня, от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 24 сентября 2021 года на территории Одесской области, умер 32-летний старший оперуполномоченный Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ, старший лейтенант полиции Незгодинський Владимир Вячеславович", — рассказали правоохранители .

Отмечается, что погибший посвятил 11 лет своей жизни службе в правоохранительных органах.

"Был профессионалом своего дела, надежным коллегой и прекрасным другом", — добавили в полиции.

У погибшего осталась 8-летняя дочь, жена и родители.

Напомним, в Одесской области микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик: среди пострадавших — 6-летний мальчик.

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