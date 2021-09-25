В Одесі у ДТП загинув поліцейський

Загиблому було 32 роки.
Сьогодні, 25 вересня, в Одесі помер поліцейський, який напередодні травмувався в ДТП.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області.
"Сьогодні, від травм, отриманих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 24 вересня 2021 року на території Одеської області, помер 32-річний старший оперуповноважений Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ старший лейтенант поліції Незгодінський Володимир В'ячеславович", - розповіли правоохоронці.
Зазначається, що загиблий присвятив 11 років свого життя службі у правоохоронних органах.
"Був професіоналом своєї справи, надійним колегою та чудовим другом", - додали в поліції.
У загиблого залишилася 8-річна донечка, дружина та батьки.
Нагадаємо, в Одеській області мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку: серед постраждалих - 6-річний хлопчик.