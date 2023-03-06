В Одессе внезапно скончался лейтенант полиции, спасший двух подростков

В Одессе, в возрасте 37 лет, внезапно ушел из жизни лейтенант полиции Борис Балашов, состоявший в должности инспектора сектора реагирования патрульной полиции территориального подразделения ГУНП в Одесской области в городе Черноморск.

Трагическую новость сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как рассказали коллеги полицейского, в октябре 2020 года Борис спас на море двух подростков, а в январе 2021 — мужчину, который пытался покончить с жизнью.

Борис Балашов был награжден президентом Украины медалью "За спасенную жизнь" и главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям нагрудным знаком "За отвагу в чрезвычайной ситуации".

"Борис был отличным напарником, с ним в любой, даже самой сложной ситуации ощущалась поддержка и опора. Он был примером самоотверженности, стремился помочь, несмотря ни на что. Образец Человека, Полицейского, Героя", — так вспоминают мужа коллеги.

Напомним, на Днепропетровщине проверяют действия копа, стрелявшего по собаке из табельного оружия.

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