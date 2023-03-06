Кислица призывает не дать России председательствовать в Совбезе ООН в апреле

Сергей Кислица отметил, что РФ должна испытывать последствия агрессии и преступлений уже сейчас.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал не разрешить месячное председательство России в Совбезе ООН с апреля.

Об этом он написал в Twitter.

"Вторжение России Антониу Гуттериш назвал "самым печальным днем за его пребывание в должности". Это будет самым печальным днем в истории ООН до 1 апреля 2023 года, если справедливость не восторжествует и Россия начнет председательство в Совбезе. Хватит насиловать правосудие и притеснять Устав ООН", – подчеркнул Кислица.

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В то же время, по его словам, решение об удалении России из Совбеза ООН и как минимум недопущение ее председательства в Совете не входит в компетенцию генсека ООН. "Этот вопрос к членам Совета... РФ должна испытывать последствия агрессии и преступлений уже сейчас", — написал Кислица.

В ночное время invasion @antonioguterres называется "Средний день в его тенью"; in fact the saddest in UN history until April 1, 2023 when, unless justice prevails, Russia assumes presidency of Security Council. Stop raping justice & quashing UN Charter! Accountability now! https://t.co/DCoabbxw2t pic.twitter.com/yqEMHerF4w — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023

Отметим, в марте в Совбезе ООН председательствует Мозамбик. С апреля по графику ООН Россия на месяц возьмет на себя председательство в РБ. Главой представительства РФ в ООН является Василий Небензя.

Напомним, Сергей Кислица эмоционально отреагировал на скандальные заявления министра иностранных дел агрессорки России Сергея Лаврова во время саммита G20 в Индии. В частности, Кислица подчеркнул, что глава российского МИД сочетает в себе три амплуа: клоуна, шута и придурка. Кроме того, по словам представителя в ООН, Лавров – жалкий.

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