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"Обвал фронта": в ВСУ объяснили паническое заявление Пригожина о Бахмуте

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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"Обвал фронта": в ВСУ объяснили паническое заявление Пригожина о Бахмуте

Фото: скриншот с видео

У главаря наемников обострился конфликт с военным командованием РФ.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пугает российское командование обвалом фронта после того, как не смог выполнить обещание президенту РФ Владимиру Путину и захватить Бахмут Донецкой области.

Об этом в эфире канала "Freeдом" рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя громкое заявление Пригожина.

"Очень бы рекомендовал нашим гражданам читать Гиркина и Пригожина. Это неиссякаемый источник оптимизма… Отличными маркерами того, как себя чувствует все их военно-политическое руководство, в том числе бандформирование Пригожина, это полупанические заявления, как у их недофюрера Путина, что их будут делить на уральцев, московитов - "оговорки по Фрейду". А сама истерика Пригожина четкая и понятная - за восемь месяцев не взял районный центр, а обещал, что весь Донбасс "освободит", - заявил Череватый.

Спикер Восточной группировки войск отметил, что у Пригожина обострился конфликт с военной верхушкой РФ, когда Валерий Герасимов вернулся к руководству "специальной военной операцией".

"Он не очень рад такому "союзнику" и делает ему мелкие пакости в виде непредоставления боеприпасов. Пусть так делают и дальше. А Вооруженные силы Украины будут им всеми возможностями помогать, чтобы, помимо их междуусобицы, мы их постоянно физически уничтожали", - подчеркнул он.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в случае отступления его наемников от Бахмута весь фронт на востоке Украины обвалится, а ВСУ зайдут на территорию России.

Ранее Пригожин заявил, что минобороны России сознательно ограничило выдачу наемникам боеприпасов, чтобы уничтожить ЧВК "Вагнер"

Соратник Пригожина, лидер Чечни Рамзан Кадыров отказался поддержать руководителя "Вагнера" и присоединиться к новой информационной кампании против минобороны РФ.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что конфликт между Шойгу и Пригожиным выгоден Украине.

Буданов выразил готовность помочь Пригожину и Шойгу одновременно, чтобы они уничтожили друг друга.

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Дата публикации
Просмотры
1069
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