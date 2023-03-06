"Обвал фронту": у ЗСУ пояснили панічну заяву Пригожина про Бахмут

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин лякає російське командування обвалом фронту після того, як не зміг виконати обіцянку президенту РФ Володимиру Путіну та захопити Бахмут Донецької області.

Про це в ефірі каналу "Freeдом" розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи гучну заяву Пригожина.

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"Дуже б рекомендував нашим громадянам читати Гіркіна та Пригожина. Це невичерпне джерело оптимізму... Відмінними маркерами того, як почувається все їхнє військово-політичне керівництво, зокрема бандформування Пригожина, це напівпанічні заяви, як у їхнього недофюрера Путіна, що їх ділитимуть на уральців, московитів — "обмовка по Фрейду". А сама істерика Пригожина чітка і зрозуміла — за вісім місяців не взяв районний центр, а обіцяв, що весь Донбас "звільнить", — заявив Череватий.

Спікер Східного угруповання військ зазначив, що у Пригожина загострився конфлікт із військовою верхівкою РФ, коли Валерій Герасимов повернувся до керівництва "спеціальною воєнною операцією".

"Він не дуже радий такому "союзнику" і робить йому дрібні капості у вигляді ненадання боєприпасів. Нехай так роблять і далі. А Збройні сили України будуть їм усіма можливостями допомагати, щоб, крім їхньої міжусобиці, ми їх постійно фізично знищували", — наголосив він.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що у разі відступу його найманців від Бахмута весь фронт на сході України обвалиться, а ЗСУ зайдуть на територію Росії.

Раніше Пригожин заявив, що міноборони Росії свідомо обмежило видачу найманцям боєприпасів, щоб знищити ПВК "Вагнер".

Соратник Пригожина, лідер Чечні Рамзан Кадиров відмовився підтримати керівника "Вагнера" та приєднатися до нової інформаційної кампанії проти міноборони РФ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що конфлікт між Шойгу та Пригожиним вигідний Україні.

Буданов висловив готовність допомогти Пригожину та Шойгу одночасно, щоб вони знищили один одного.

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