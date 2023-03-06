У Білорусі після атаки дронів у "Мачулищах" поновилися GPS-перешкоди: що це означає (мапа)

У Білорусі в районі Мінська знову фіксували GPS-перешкоди. Втручання розпочалося 27 лютого, наступного дня після інциденту в "Мачулищах".

Про це інформує MOTOLKO help.

Можливо, що засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) були різко увімкнені, наприклад, для захисту від дронів. Однак 28 лютого втручання зникло та знову з’явилося 4 березня.

"Редакція звернула увагу, що на північному сході Мінська знову, після тривалої паузи, спостерігається сильна електромагнітна інтерференція сигналів GPS/GLONASS. Іншими словами, на карті точності GPS-координат видно, що в районі Мінська знову почалися перешкоди в роботі навігаційних систем. Тобто координати, які, наприклад, літак отримує по GPS/GLONASS, не збігаються з його реальним місцем розташування", – йдеться в повідомленні.

Торік у березні минулого року повідомлялося, що поблизу національного аеропорту "Мінськ" може бути розташований командний центр білоруського угруповування Збройних сил РФ - "Майданчик 400. Купол". Там розміщена система РЕБ, яка працювала від 22 березня 2022-го до відступу окупантів з київського напрямку.

Поточні перешкоди можуть вказувати на те, що РЕБ на Куполі заробила знову. Можливо також, що РЕБ може працювати в районі аеродрому "Мащулищі".

Незважаючи на те, що Мащулищі, здавалося, не в зоні втручання, слід розуміти, що карта заснована на основі даних від цивільних літаків, насамперед тих, що літають на низькій висоті. У зв'язку з цим найповніші дані отримують із сектору в районі Національного аеропорту "Мінськ", де літаки злітають та сідають.

"Над Мащулищами ж, якщо літаки і злітають, то на ешелонах над зоною дії РЕБ. А цивільна мала авіація перебазована в лютому 2023-го із вказано аеродрому на інші аеродроми Білорусі", - мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" було пошкоджено російський розвідувальний літак А-50.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната - це хороша новина для України. Цей літак координував ракетні удари по території України. А військовий аналітик Олексій Гетьман пояснив, що пошкодження літака А-50 ускладнить окупантам планування ракетних ударів по Україні.

Внаслідок удару дронів російський літак ДРЛВ А-50У отримав критичні пошкодження передньої та центральної частини.

Відповідальність за напад взяли на себе “білоруські партизани”. Силовики Лукашенка, начебто, знайшли поряд з місцем інциденту сумку з пультами керування дронами.

Після атаки дронів на білоруському аеродромі в Мачулищах російський літак ДРЛВ А-50У відправили на авіаремонтний завод у Таганрозі.

Після інциденту у Мінській області Білорусу правоохоронці проводили рейди та затримували через пошкоджений літак у Мачулищі.

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