В Одессе задержали трех итальянских мафиози с кокаином на $10 млн

Правоохранители изъяли почти 60 кг кокаина на $10 млн по ценам черного рынка.
В Одессе задержали трех организаторов контрабандного канала, которые переправляли наркотики из стран Латинской Америки в Евросоюз.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители изъяли почти 60 кг кокаина на 10 млн долл. по ценам черного рынка.
Как свидетельствуют данные Интерпола, задержанные причастны к деятельности итальянской преступной организации "Ндрангета" — одной из крупнейших в мире.
СБУ получила информацию о том, что участники группировки планируют нелегально переправить через Украину в Евросоюз крупную партию наркотиков. Свой "товар" злоумышленники скрыли в грузовом контейнере с фруктами из одной южноамериканской страны.
В Морском торговом порту "Южный" правоохранители обнаружили скрытые брикеты с кокаином.
"Для документирования противоправной деятельности участников наркогруппировки проведен контроль за совершением преступления в форме контрольной поставки", — сообщили в СБУ.
Правоохранителям удалось задержали иностранного соорганизатора наркотрафика и еще двух участников наркогруппировки. Было открыто уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, что в Украине задержали крупную партию иранского героина. Наркотики перевозили через оккупированный Крым.
Ранее в Одессе обнаружили большую партию кокаина в порту "Южный". Кокаин был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами.