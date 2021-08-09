В Венеции затопило площадь святого Марка: вода достигала метра

Паводок не характерен для лета.

В Венеции затопило площадь святого Марка: "высокая вода" нетипичная для летнего периода.

Местами водя достигает метра, сообщает Reuters.

В ночь на понедельник, 9 августа, туристам пришлось бродить центральной локацией итальянского города почти по колено в воде. Синоптики отмечают, что обычно это характерно для осени и зимы.

Следует заметить, что паводок в ноябре 2019-го принесли убытки на миллионы евро. Наводнения накрывают Венецию через ряд климатических факторов, в частности, глобальное повышение уровня моря, а также нетипично высокие приливы и оседание грунта.

Как сообщалось, в Германии спасатели до сих пор не могут найти 16 человек, пропавших во время наводнений три недели назад. Отмечается, что в настоящее время общее количество жертв катастрофы составляет 188. Как заявил в четверг представитель полиции города Кобленц, из 141 жертвы катастрофы идентифицировали тела 121 человека.

Новости мира: в Европе мощные паводки натворили беды, только в Германии уже погибли 33 человека

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