В Одесской области на побережье вынесло остатки дельфинов

В Одесской области на побережье моря вынесло остатки двух дельфинов.
Решки нашли на песчаной пересыпи на территории Национального природного пара "Тузловские лиманы". Вероятно, животные погибли еще в июле.
Об этом сообщил эколог и доктор биологических наук Иван Русев.
"На побережье моря в пределах нашего нацпарка, мы снова еще нашли останки погибших двух дельфинов на песчаной пересыпи", — подчеркнул он.
Эколог говорит, что в последние недели на побережье Черного моря не выносило мертвых дельфинов. По его словам, животные погибают в результате использования гидролокаторов (сонарей), создающих мощные звуки. Они отрицательно влияют на здоровье дельфинов.
Животные попадают в зону облучения навигационных приборов судов, которые выводят из строя их органы навигации и эхолокации и животные становятся фактически "слепыми".
По данным Ивана Русева, общее количество погибших дельфинов трех видов в Черном море из-за военных действий составляет более пяти тысяч.
Как сообщалось, в Одесской области с начала полномасштабного вторжения РФ на побережье находят большое количество погибших морских млекопитающих.
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