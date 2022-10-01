В Одеській області на узбережжя винесло рештки дельфінів

В Одеській області на узбережжя моря винесло рештки двох дельфінів.

Решки знайшли на на піщаному пересипу на території Національного природного пару "Тузлівські лимани". Ймовірно, тварини загинули ще у липні.

Про це повідомив еколог та доктор біологічних наук Іван Русєв.

"На узбережжі моря в межах нашого нацпарку, ми знову ще знайшли останки загиблих двох дельфінів на піщаному пересипу", - наголосив він.

Еколог каже, що останніми тижнями на узбережжя Чорного моря не виносило мертвих дельфінів. З його слів, тварини гинуть внаслідок використання гідролокаторів (сонарів), які створюють потужні звуки. Вони негативно впливають на здоров'я дельфінів.

Тварини потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їхні органи навігації та ехолокації й тварини стають фактично "сліпими".

За даними Івана Русева, загальна кількість загиблих дельфінів трьох видів у Чорному морі через військові дії становить понад п'ять тисяч.

Фото: Іван Русєв.

Фото: Іван Русєв.

Як повідомлялося, в Одеській області від початку повномасштабного вторгнення РФ на узбережжі знаходять велику кількість загиблих морських ссавців.

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