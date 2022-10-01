Окупанти захопили в полон трьох волонтерів у Херсоні

З тимчасово окупованих територій Херсонщини продовжує надходити інформація про факти мародерства російськими військовими.

У Херсоні російські загарбники взяли у полон трьох волонтерів.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

"У Херсоні військові РФ забрали в полон 3 місцевих волонтерів, які упродовж всього часу окупації допомагали містянам", - йдеться у повідомленні.

Обставини викрадення волонтерів встановлюються.

Загалом протягом минулої доби працівники поліції відкрили 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.

З тимчасово окупованих Херсона, Олешок та Берислава продовжує надходити інформація про факти мародерства російськими військовими, які обкрадають будинки і квартири, а також відбирають у місцевих жителів автомобілі.

Нагадаємо, "мобіки" з РФ розбіглися в різні боки після першої автоматної черги в Лимані.

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