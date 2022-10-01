Окупанти вночі вчергове вдарили по Сумській області - ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу жертв та руйнувань немає.
У ніч проти 1 жовтня російські війська вкотре обстріляли прикордонні території Сумської області. Ворог випустив по Есманьській громаді шість снарядів.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Близько опівночі росіяни били з артилерії по Есманьській громаді. 6 прильотів", - написав він.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо, росіяни обстріляли на Харківщині три райони, які прилеглі до кордонів РФ.
Читайте також:
- Типова тактика росіян: у Зеленського спростували фейк РФ про причетність України до обстрілу Запоріжжя
- У ЗСУ підтвердили звільнення п’яти населених пунктів поблизу Лимана
- "Малоймовірно, але все може змінитися": депутат ВР прокоментував вступ України до НАТО під час війни