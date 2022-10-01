Росіяни обстріляли на Харківщині три райони, які прилеглі до кордонів РФ

Армія агресорки Росії продовжує обстрілювати населені пункти на Харківщині, що прилеглі до кордону з РФ та лінії зіткнення територій Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Протягом минулої доби, 30 вересня, окупанти обстріляли райони населених пунктів: Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Через влучання боєприпасів сталися пожежі на агропромисловому об‘єкті та в багатоквартирному будинку.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби до медиччних закладів шпиталізували двох мирних мешканців: в Ізюмському районі поранення отримала жінка 53 років, в Харківському на розтяжці підірвався чоловік 39 років.

За словами Синєгубова, триває розмінування деокупованих населених пунктів. Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 816 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, розпочалась 220 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян біля Зайцевого та Соледара, уражено опорний пункт і склади ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 1 жовтня.

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