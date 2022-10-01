Оккупанты захватили в плен трех волонтеров в Херсоне

С временно оккупированных территорий Херсона продолжает поступать информация о фактах мародерства российскими военными.

В Херсоне российские захватчики взяли в плен трех волонтеров.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

"В Херсоне военные РФ забрали в плен 3 местных волонтеров, которые на протяжении всего времени оккупации помогали горожанам", — говорится в сообщении.

Обстоятельства похищения волонтеров устанавливаются.

Всего за прошедшие сутки сотрудники полиции открыли 25 уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области.

Из временно оккупированных Херсона, Олешек и Берислава продолжает поступать информация о фактах мародерства российскими военными, обворовывающими дома и квартиры, а также отбирающими у местных жителей автомобили.

Напомним, "мобики" из РФ разбежались в разные стороны после первой автоматной очереди в Лимане.

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