В Одесской области пропала школьница: приметы

Девушка пошла в школу и больше не вернулась.
Раздельнянским районным отделом полиции разыскивается 15-летняя Ирина Короленко.
Об этом сообщили в полиции.
Девушка 20 сентября утром пошла в школу и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, короткие черные волосы.
Была одета: в спортивный костюм и белые кроссовки с розовой подошвой. Может иметь при себе рюкзак с наклейками единорогов.
Полиция просит граждан, которые могут помочь в поисках, сообщить в Раздельнянский районный отдел полиции по телефону (048) 535-04-42 или на спецлинию "102".
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