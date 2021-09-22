В Одесской области пропала школьница: приметы

Девушка пошла в школу и больше не вернулась.

Раздельнянским районным отделом полиции разыскивается 15-летняя Ирина Короленко.

Об этом сообщили в полиции.

Девушка 20 сентября утром пошла в школу и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, короткие черные волосы.

Была одета: в спортивный костюм и белые кроссовки с розовой подошвой. Может иметь при себе рюкзак с наклейками единорогов.

Полиция просит граждан, которые могут помочь в поисках, сообщить в Раздельнянский районный отдел полиции по телефону (048) 535-04-42 или на спецлинию "102".

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