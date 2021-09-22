Жена Влада Ямы рассказала, как хореограф разбил лоб на их свадьбе

Пара пошла под венец 21 сентября в 2014 году.

Известный хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма отпраздновал "медную свадьбу" с женой Лилией.

Так, пара сказала друг другу "да" 21 сентября в 2014 году. На странице в Instagram знаменитость показал снимки с церемонии. На фото молодожены счастливо выглядят.

Влад Яма с женой / instagram.com/liliya_yama

Влад Яма с женой / instagram.com/liliya_yama

Также Яма трогательно обратился к своей любимой. Знаменитость признался, что если бы мог вернуть время назад, то сделал бы ей предложение значительно раньше.

"Ровно 7 лет с того яркого дня… Плакали все… И все - от счастья... Это лучшие 7 лет моей жизни… Пишу и слёзы наворачиваются… Спасибо, Лиля, за то, что делаешь меня счастливым каждый день!… А если бы вернуть время назад… Сделал бы предложение раньше… А впрочем… Люблю!!!" — написал артист.

Влад Яма с женой / instagram.com/liliya_yama

Со своей стороны, избранница звезды вспомнила день свадьбы и рассказала, что хореограф разбил лоб.

"Кажется, что это было вчера. Помню этот день. Этот сильный дождь и бурю (хотя я себе представляла солнечный день), как ты рассек себе лоб об багажник. Ну вы поняли, день был незабываемым и неповторимым", — написала Лиля и поблагодарила мужа за все, добавив, что любит его.

Влад Яма с женой / instagram.com/liliya_yama

Напомним, победитель "Голоса страны" Сасанчин и его беременная невеста рассекретили пол малыша. Вскоре у пары родится первенец.

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