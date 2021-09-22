В Одеській області зникла школярка: прикмети

Дівчина пішла до школи і більше не повернулася.

Роздільнянським районним відділом поліції розшукується 15-річна Ірина Короленко.

Про це повідомили у поліції.

Дівчинка 20 вересня вранці пішла до школи та досі не повернулася.

Прикмети: зріст 165 см, середньої тілобудови, коротке чорне волосся.

Була одягнена: у спортивний костюм та білі кросівки з рожевою підошвою. Може мати при собі рюкзак з наліпками єдинорогів.

Поліція просить громадян, які можуть допомогти у пошуках, повідомити до Роздільнянського районного відділу поліції за номером телефону (048)535-04-42 або на спецлінію "102".

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