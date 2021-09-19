В Николаевской области из больницы исчезла девушка: приметы

В Николаевской области из больницы исчезла девушка: приметы

Девушка со вчерашнего дня не выходит на связь.

В Николаевской области полиция разыскивает 16-летнюю Крупу Марию Ярославовну, которая вчера вечером исчезла из медицинского учреждения по улице Рюмина. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает полиция.

Приметы: рост 150-155 см, волосы темно-русые, худощавого телосложения.

Была одета в черные джинсы, фиолетовую кофту с капюшоном или светло-синюю болоневую куртку.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь найти или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевское районное управления по адресу: ул. Белая, 44, по телефонам (0512) 53-13-31, (0512) 40-94-89, 102.

Напомним, в Хмельницком нашли утопленным 18-летнего парня, который ночью 13 сентября вылез через окно общежития и исчез. Парень учился на четвертом курсе в Хмельницком политехническом колледже.

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