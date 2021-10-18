В парламент будут пускать только с COVID-сертификатом или тестом — Радуцкий

Ограничение будет касаться всех, кто хочк попасть в Раду.
Верховная Рада хочет рассмотреть постановление о введении ограничений на посещение парламента для невакцинированных от COVID-19.
Об этом на согласительном совете 18 октября рассказал председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.
По его словам, требование будет касаться как народных депутатов, так и других работников парламента, а также журналистов.
"Должен быть сертификат вакцинации или ПЦР-тест, или антиген-тест. Это нормально, это применяется во всех парламентах. Это постановление будет отсрочено, потому что нам надо обеспечить аппарат Верховной Рады считывающими устройствами, Минцифры обещает в ближайшее время дать", — сказал Радуцкий.
Как сообщалось, график прививок против коронавируса для каждой области должен безотлагательно обновить и утвердить Министерство здравоохранения Украины. Местная власть должна контролировать, как соблюдаются этому графику.