В парламент будут пускать только с COVID-сертификатом или тестом — Радуцкий

В парламент будут пускать только с COVID-сертификатом или тестом — Радуцкий

Ограничение будет касаться всех, кто хочк попасть в Раду.

Верховная Рада хочет рассмотреть постановление о введении ограничений на посещение парламента для невакцинированных от COVID-19.

Об этом на согласительном совете 18 октября рассказал председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

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По его словам, требование будет касаться как народных депутатов, так и других работников парламента, а также журналистов.

"Должен быть сертификат вакцинации или ПЦР-тест, или антиген-тест. Это нормально, это применяется во всех парламентах. Это постановление будет отсрочено, потому что нам надо обеспечить аппарат Верховной Рады считывающими устройствами, Минцифры обещает в ближайшее время дать", — сказал Радуцкий.

Как сообщалось, график прививок против коронавируса для каждой области должен безотлагательно обновить и утвердить Министерство здравоохранения Украины. Местная власть должна контролировать, как соблюдаются этому графику.

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