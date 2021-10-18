До парламенту пускатимуть лише з COVID-сертифікатом чи тестом - Радуцький

Обмеження буде стосуватися усіх, хто хочк потрапити до Ради.
Верховна Рада хоче розглянути постанову щодо введення обмежень на відвідування парламенту для невакцинованих від COVID-19.
Про це на погоджувальній раді 18 жовтня розказав голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.
За його словами, вимога буде стосуватися як народних депутатів, так і інших працівників парламенту, а також журналістів.
"Має бути сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, або антиген-тест. Це нормально, це застосовується у всіх парламентах. Ця постанова буде відтермінована, тому що нам треба забезпечити апарат Верховної Ради зчитувальними пристроями, які Мінцифри обіцяє найближчим часом дати", - сказав Радуцький.
Як повідомлялося, графік щеплень проти коронавірусу для кожної області має невідкладно оновити та затвердити Міністерство охорони здоров'я України. Місцева влада повинна контролювати, як дотримуються цього графіку.