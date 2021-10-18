Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

До парламенту пускатимуть лише з COVID-сертифікатом чи тестом - Радуцький

До парламенту пускатимуть лише з COVID-сертифікатом чи тестом - Радуцький

УНІАН

Обмеження буде стосуватися усіх, хто хочк потрапити до Ради.

Верховна Рада хоче розглянути постанову щодо введення обмежень на відвідування парламенту для невакцинованих від COVID-19.

Про це на погоджувальній раді 18 жовтня розказав голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

За його словами, вимога буде стосуватися як народних депутатів, так і інших працівників парламенту, а також журналістів. 

"Має бути сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, або антиген-тест. Це нормально, це застосовується у всіх парламентах. Ця постанова буде відтермінована, тому що нам треба забезпечити апарат Верховної Ради зчитувальними пристроями, які Мінцифри обіцяє найближчим часом дати", - сказав Радуцький. 

Як повідомлялося, графік щеплень проти коронавірусу для кожної області має невідкладно оновити та затвердити Міністерство охорони здоров'я України. Місцева влада повинна контролювати, як дотримуються цього графіку. 

Перевірка ковід-сертифікатів: відтепер поліцейські можуть зчитувати QR-код з довідки про вакцинацію

Перевірка ковід-сертифікатів: відтепер поліцейські можуть зчитувати QR-код з довідки про вакцинацію
Наступна публікація