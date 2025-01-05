В приложении "Дія" возобновили доступ еще к четырем услугам

После возобновления работы Государственного реестра актов гражданского состояния (ДРАЦС) в приложении "Дія" стали доступны еще четыре новых услуги.

Об этом сообщает сервис государственных услуг "Дія".

Согласно сообщению, реестры ДРАЦС постепенно возобновляются, поэтому услуги в приложении "Дія" становятся доступнее. Уже в несколько кликов можно получить выдержки о месте проживания детей, актуализировать эти данные, подать заявку на зимнюю "поддержку" для детей и воспользоваться социальными выплатами, такими как субсидии и помощь семьям с детьми.

Разработчики сообщили, что активно работают над восстановлением всех сервисов вместе с Минюстом и в скором времени анонсируют запуск новых услуг. Они также подчеркнули, что "Дія" не хранит персональные данные, а только подтягивает их из реестров, а услуги доступны на портале и в приложении "Дія" за несколько кликов.

Напомним, 19 декабря произошла самая масштабная российская кибератака на госреестры. Поэтому Кабинет министров принял решение автоматически продлить уже предоставленные бронирования от мобилизации на один месяц.

Читайте также: