В Сети появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова

На опубликованных кадрах ему оказывают помощь полицейские и медики скорой помощи.

В среду, 13 октября, в Сети было опубликовано видео с камер наблюдения в кафе, в котором находился в день своей смерти народный депутат Антон Поляков, и, вероятно, видео из нагрудной камеры полицейского во время оказания ему экстренной медицинской помощи.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Также читайте Смерть Полякова: мать нардепа записала эмоциональное обращение на могиле сына

Как известно, официальной причиной смерти народного депутата, которому стало плохо в машине такси, медики назвали острую коронарную недостаточность и острую ишемическую болезнь сердца. В то же время, в полиции подтвердили, что в крови Антона Полякова было обнаружен не только алкоголь, но и наркотический препарат метадон.

Ранее представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что следствием установлены все лица, с которыми в день своей смерти Поляков контактировал, ужинал, садился в одну машину и пересаживался в другую. "Тот факт, что таксист вез пассажира, которому стало плохо, установлен. Есть еще третье лицо, бывшее с ними в компании. Подозрений пока нет", — сказал он.

Читайте также:

В Киевской прокуратуре назвали причину смерти нардепа Полякова по результатам вскрытия.

Стало плохо в такси: в полиции рассказали детали смерти нардепа Антона Полякова.

В МВД подтвердили, что в крови нардепа обнаружили метадон

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку