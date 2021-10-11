Смерть нардепа Полякова: в деле появился еще один — третий человек

Смерть нардепа Полякова: в деле появился еще один — третий человек

На похоронах Полякова произошел конфликт между его вдовой и депутатом Анной Скороход, которая якобы беременна от нардепа.

Неожиданный поворот в деле Полякова — водитель такси, в салоне которого скончался народный депутат, изменил свои показания. Адвокат водителя экслюзивно рассказал ТСН, почему его подзащитный соврал полицейским. Между тем в полиции сообщили, что в деле Полякова появилась еще один — третий человек. Кто это? И почему во время прощания с покойным депутатом поднялся скандал. Как на появление депутата-сожительницы отреагировала официальная жена и его мама?

Обо всем этом говорится 11 октября в сюжете ТСН.19:30.

Депутата Антона Полякова хоронят на его малой родине — в Чернигове. Прощаются с политиком сотни людей. Среди них народные депутаты, которые следят за расследованием смерти 33-летнего политика.

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Сопредседатель политической силы "За Будущее" Тарас Батенко не верит в естественную смерть Полякова. Уверяет, что его коллега не употреблял наркотиков, хотя эксперты в крови нашли метадон.

"Для нас это большая потеря, невосполнима. Мы обратились в правоохранительные органы с требованием беспристрастного и объективного расследования", — отмечает Батенко.

Обстоятельства смерти депутата вызывают много вопросов и в еэкс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Проститься с Поляковым пришла и его коллега и сожительница Анна Скороход, которая после известия о смерти нардепа, потеряла в Верховной Раде сознание. Говорят, депутат беременна.

Смерть нардепа Антона Поляковав деле появился еще один – третий человек

На прощание с Поляковым Скороход быстро завели, не подпуская журналистов. Она постояла у гроба, а через несколько минут отошла, оставив букет красных роз. Это разозлило вдову — Галину. Она подбежала и спросила, как у нее хватило совести приехать сюда.

Букет Скороход из гроба забрала мама Полякова. А его официальная жена и мать его двух дочерей почти все время плакала и стояла, положив руку на живот.

В день погребения Полякова адвокат таксиста, в машине которого нашли тело депутата в эксклюзивном комментарии ТСН рассказал, что его подзащитного якобы избили правоохранители и держали в отделении сутки. Сейчас таксист изменил показания, где отметил, что Полякова не подбирал на остановке.

"Водитель солгал, что он подобрал Полякова на транспортной остановке. На самом деле ему его пересадили с другой машины и попросили доставить домой. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал из остановки и повез. Ребята его наказали за то, что он соврал. Но след простыл, экспертиза не покажет", — отмечает адвокат.

"Точно он не был случайным пассажиром, таксист специально следовал за машиной, где был Поляков со вторым лицом", — говорит представитель МВД Артем Шевченко.

То, что таксиста могли бить правоохранители, в полиции категорически отрицают. И раскрывают еще одну важную деталь дела. Мол, в тот вечер с Поляковым и помощником Скороход Джамбулатовым в ресторане был третий человек.

Умер Поляков прошлую пятницу. В бессознательном состоянии его увидели патрульные, которые остановили машину за нарушения правил. Полицейские рассматривают несколько версий — естественная смерть или отравление неизвестным веществом. В крови депутата обнаружили алкоголь и метадон.

Зато психиатр-нарколог не верит в версию убийства. Для него это слишком похоже на обычную передозировку наркотиком.

"Метадон начинает работать в течение 15-20 минут. Если бы его хотели отравить, это могли сделать проще", — считает психиатр-нарколог Владислав Сова.

К своему Дню Рождения Антон Поляков не дожил ровно месяц.

Напомним, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.

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