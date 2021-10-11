Смерть нардепа Полякова: у справі з'явилася ще одна – третя людина

Смерть нардепа Полякова: у справі з'явилася ще одна – третя людина

На похороні Полякова стався конфлікт між його вдовою і депутаткою Скороход, яка начебто вагітна від нардепа.

Несподіваний поворот у справі Полякова — водій таксі, у салоні якого помер народний депутат, змінив свої свідчення. Адвокат водія екслюзивно розповів ТСН, чому його підзахисний збрехав поліцейським. Тим часом у поліції повідомили, що в справі Полякова з’явилася ще одна – третя людина. Хто це? Та чому під час прощання з покійним депутатом здійнявся скандал. Як на появу депутатки-співмешканки відреагувала офіційна дружина та його мама?

Про все це йдеться 11 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Депутата Антона Полякова ховають на його малій батьківщині — у Чернігові. Прощаються із політиком сотні людей. Серед них народні депутати, які стежать за розслідуванням смерті 33-річного політика.

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Співголова політичної сили "За Майбутнє" Тарас Батенко не вірить у природню смерть Полякова. Запевняє, що його колега не вживав наркотиків, хоч експерти у крові знайшли метадон.

"Для нас це велика втрата, непоправна. Ми звернулися до правоохоронних органів з вимогою неупередженого і об’єктивного розслідування", — зазначає Батенко.

Обставини смерті депутата викликають багато запитань і в ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Попрощатися з Поляковим прийшла і його колега та співмешканка Ганна Скороход, яка після звістки про смерть нардепа, втратила у Верховній Раді свідомість. Подейкують, депутатка вагітна.

Смерть нардепа Антона Полякова: у справі з'явилася ще одна – третя людина

На прощання з Поляковим Скороход швидко завели, не підпускаючи журналістів. Вона постояла біля труни, а через кілька хвилин відійшла, залишивши букет червоних троянд. Це розлютило вдову — Галину. Вона підбігла до заплаканої депутатки і запитала, як у неї вистачило совісті приїхати сюди.

Букет Скороход із труни забрала мама Полякова. А його офіційна дружина і мати його двох доньок майже весь час плакала і стояла, поклавши руку на живіт.

У день поховання Полякова адвокат таксиста, в машині якого знайшли тіло депутата в ексклюзивному коментарі ТСН розповів, що його підзахисного начебто побили правоохоронці і тримали у відділку добу. Нині таксист змінив покази, де зазначив, що Полякова не підбирав на зупинці.

"Водій збрехав, що він підібрав Полякова на транспортній зупинці. Насправді йому його пересадили з іншої машини та попросили доставити додому. Спочатку він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав з зупинки й повіз. Хлопці його покарали за те, що він збрехав. Але слідів немає, експертиза не покаже", — зазначає адвокат.

"Точно він не був випадковим пасажиром, таксист спеціально слідував за машиною, де був Поляков з другою особою", — говорить речник МВС Артем Шевченко.

Те, що таксиста могли бити правоохоронці, у поліції категорично заперечують. І розкривають ще одну важливу деталь справи. Мовляв, того вечора із Поляковим та помічником Скороход Джамбулатовим у ресторані був третій чоловік.

Помер Поляков минулої п'ятниці. У непритомному стані його побачили патрульні, які зупинили машину через порушення правил. Поліцейські розглядають кілька версій — природня смерть або ж отруєння невідомою речовиною. У крові депутата виявили алкоголь і метадон.

Натомість, психіатр-нарколог не вірить у версію вбивства. Для нього це надто схоже на звичне передозування наркотиком.

"Метадон починає працювати протягом 15-20 хвилин. Якби його хотіли отруїти, це могли зробити простіше", — вважає психіатр-нарколог Владислав Сова.

До свого Дня Народження Антон Поляков не дожив рівно місяць.

Нагадаємо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.

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