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У Мережі з’явилося відео останніх хвилин життя нардепа Полякова

У Мережі з’явилося відео останніх хвилин життя нардепа Полякова

Скріншот відео

На опублікованих кадрах йому надають допомогу поліцейські та медики швидкої допомоги.

У середу, 13 жовтня, в Мережі було опубліковане відео з камер спостереження у кафе, в якому перебував у день своєї смерті народний депутат Антон Поляков, та, ймовірно, відео з нагрудної камери поліцейського під час надання йому екстреної медичної допомоги.

Відповідні кадри з’явилися в Telegram-каналі “Київ Оперативний”.

Як відомо, офіційною причиною смерті народного депутата, якому стало зле в машині таксі,  медики назвали гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця. Водночас, в поліції підтвердили, що в крові Антона Полякова було виявлено не тільки алкоголь, але й наркотичний препарат метадон.

Раніше речник МВС Артем Шевченко повідомив, що слідством встановлено всіх осіб, з якими у день своєї смерті Поляков контактував, вечеряв, сідав в одну машину і пересідав в іншу. "Факт, що таксист віз пасажира, якому стало погано, встановлений. Є ще третя особа, яка була з ними в компанії. Підозр пока немає", - сказав він.

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