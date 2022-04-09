В США сообщили, что РФ потеряла 20% своей боевой мощи в Украине

В США сообщили, что РФ потеряла 20% своей боевой мощи в Украине

Некоторые подразделения настолько истощены, что подвергает сомнению их боеспособность.

РФ с момента вторжения на территорию суверенной Украины потеряла часть своей боевой мощи.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на чиновника Министерства обороны США.

По его словам, часть отступивших из Киева подразделений настолько истощена, что их боеспособность ставится под большое сомнение.

"Мы видели признаки того, что некоторые подразделения буквально, по всем признакам, уничтожены", – добавил он.

По оценкам США, за 45 дней с момента войны в Украине российские оккупанты потеряли 15-20% своей боевой мощи.

Напомним, что в Пентагоне объяснили, почему в Украине не будет ракетных батарей Patriot.