В Сумах художник развращал детей на занятиях

В настоящее время установлены двое пострадавших от действий подозреваемого.
В Сумах разоблачили 58-летнего художника, который развращал детей на индивидуальных занятиях по рисованию. В настоящее время установлено двое пострадавших — девочки 7 лет.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.
"Местный художник, пользуясь тем, что малолетние не могли правильно понимать характер и значение действий, а также оказывать полноценное активное сопротивление, во время проведения индивидуальных занятий по рисованию, развращал девочек и совершал в отношении них сексуальное насилие", — уточнили в ведомстве.
В настоящее время установлены двое пострадавших от действий подозреваемого. Обеим девочкам на момент совершения преступления было по 7 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киеве задержали 39-летнего мужчину, который развращал двух 15-летних парней. Кроме того, полицейские изъяли у злоумышленника детскую порнографию.
А жителя Тернопольщины приговорили к шести годам лишения свободы за развращение мальчиков на спортплощадке. Инцидент произошел около одной из школ, когда двое школьников играли в теннис.
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