В регионе – тревога.
В пятницу, 13 апреля, в Сумах произошли взрывы. С 14:48 в Сумской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.
"В Сумах раздались взрывы", — сообщило "Суспільне".
Командование Воздушных сил ВСУ заявляло о пусках управляемых авиационных бомб. В настоящее время в городе и области продолжается воздушная тревога.
Напомним, сегодня утром Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб в Донецкой и Харьковской областях.
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