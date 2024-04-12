В пятницу, 13 апреля, в Сумах произошли взрывы. С 14:48 в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.

"В Сумах раздались взрывы", — сообщило "Суспільне".

Командование Воздушных сил ВСУ заявляло о пусках управляемых авиационных бомб. В настоящее время в городе и области продолжается воздушная тревога.

Напомним, сегодня утром Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб в Донецкой и Харьковской областях.

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