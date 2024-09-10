В Сумах слышны звуки взрывов

Во вторник, 10 сентября, в Сумах произошли взрывы. В Сумской области с 10:17 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные медиа и Telegram-каналы.

"В Сумах были слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Пока официальной информации от власти нет. Впрочем, ранее воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в направлении Сумщины.

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали важные объекты в Сумской области. Речь идет об объектах критической инфраструктуры.

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