В Сумах слышны звуки взрывов

Военные предупреждали о запуске российских КАБов.
Во вторник, 10 сентября, в Сумах произошли взрывы. В Сумской области с 10:17 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные медиа и Telegram-каналы.
"В Сумах были слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.
Пока официальной информации от власти нет. Впрочем, ранее воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в направлении Сумщины.
Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали важные объекты в Сумской области. Речь идет об объектах критической инфраструктуры.
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