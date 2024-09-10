В западном городе появятся языковые инспекторы: как они будут работать

В Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы. Их цель – противодействовать распространению русского языка.

Об этом рассказал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на странице в фейсбуке.

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По его словам, это инициатива общественности.

"У меня был в гостях Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Мы говорили много о популяризации украинского языка, социальной рекламе и других мероприятиях, которые город планирует осуществлять, чтобы популяризировать украинский язык. К сожалению, русского языка увеличилось в Ивано-Франковске. Это есть проблема для нашего государства и для нашего города, в частности", — отметил мэр города.

Напомним, социологи рассказали, сколько людей общаются на украинском доме.

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